وزير الصناعة: 200 شركة وسلسلة تجارية تشارك في «أهلا رمضان»

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قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تعمل على توفير جميع السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «أكسترا نيوز»، أن أكثر من 200 شركة وسلسلة تجارية تشارك في معرض "أهلا رمضان" على مستوى الجمورية، إضافة إلى شركات وزارتي التموين وقطاع الأعمال العام.

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وشدد على أن أراضي هيئة التنمية الصناعية تم تخصيصها لإنشاء المصانع وليس للإتجار بها، منوهًا باحتمالية مد فترة المعرض حسب نسبة الإقبال عليه ومدى توافر السلع.