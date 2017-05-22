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رمضان السيد مديرًا فنيًا للمريخ البورسعيدي

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رمضان السيد مديرًا فنيًا للمريخ البورسعيدي رمضان السيد مديرًا فنيًا للمريخ البورسعيدي

التحرير

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أعلن مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي، برئاسة أحمد جوهر، عن التعاقد مع رمضان السيد، المدير الفني السابق لنادي بلدية المحلة وبتروجت، ليتولى قيادة الفريق البورسعيدي فنيًا بداية من الموسم المقبل.

وأكد أحمد جوهر، رئيس مجلس إدارة المريخ البورسعيدي، أنهم تعاقدوا مع رمضان السيد نظرا لكفاءته العالية بجانب رغبتهم في تكوين فريق قوي ينافس على الصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل.

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كما ناشد رئيس المريخ، محافظ بور سعيد اللواء عادل الغضبان لتدعيم الفريق ماديًا ومعنويًا، نظرًا لصعوبة دوري الممتاز "ب" بنظامه الجديد للموسم المقبل، مؤكدًا أن البقاء سيكون للأقوى ماديًا.

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التحرير

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