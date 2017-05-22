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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

: إحمِ مصالحك من الكلام المعسول، ولا تبحث عن الجدال، بل عن التوافق والحلول التي ترضي معظم الأطراف

عاطفياً: أنبّهك من الانفعال والمعاندة أو التكبّر على الحبيب، بل بادر إلى الاعتذار، فهو سهل لحظة ارتكاب الخطأ وليس مُذِلاًّ

صحياً: من طلب المحافظة على صحة سليمة عمل لذلك كل ما في وسعه، أنت من أصحاب الإرادة الصلبة، فلا تخف

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر : ارب حظ

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