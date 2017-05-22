السيسي يوجه بتوفير احتياجات المواطنين من السلع في رمضان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة النتائج الأولية لموازنة العام المالي الحالي 2016-2017، إضافة إلى الإجراءات الجاري اتخاذها لتخفيض عجز الموازنة وحجم الدين العام.

وتطرق وزير المالية خلال الاجتماع إلى الموقف بالنسبة لعرض موازنة العام المالي الجديد 2017-2018 على مجلس النواب، مشيرا إلى ما تتضمنه من زيادة ملموسة في الاعتمادات المالية المخصصة لشبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار ما ستتخذه الحكومة خلال العام المالي الجديد من إجراءات غير تقليدية للمساهمة في التخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض كذلك موقف توافر السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بكميات مناسبة استعدادا لشهر رمضان الكريم، حيث تناول المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ما اتخذته الحكومة من تدابير لزيادة عدد المنافذ والمعارض المخصصة لبيع السلع الأساسية للمواطنين، وذلك بهدف تعزيز المعروض من السلع بأسعار وكميات مناسبة.

شاهد أيضا

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود الجارية لتنقية قوائم المستحقين للبطاقات التموينية وتحديث قواعد البيانات ذات الصلة، منوها بتحديث نحو 2.5 مليون مواطن بياناتهم، وأشار إلى أهمية قيام جميع المواطنين بسرعة تحديث بياناتهم، حتى يمكن الانتهاء من عملية تنقية قوائم المستحقين بشكل شامل قبل نهاية شهر يونيو القادم.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية مواصلة الحكومة جهودها من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خلال شهر رمضان المُعظم، مؤكدا ضرورة توفير السلع بأسعار تنافسية وكميات مناسبة وإتاحة منافذ البيع بمختلف أنحاء الجمهورية، لا سيما بمحافظات الصعيد والمناطق النائية بما يضمن حصول المواطنين، لا سيما محدودي الدخل، على جميع احتياجاتهم من السلع.

كما أشار الرئيس إلى أهمية استمرار وزارة المالية في متابعة المؤشرات الاقتصادية المختلفة وتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل دوري، فضلاً عن متابعة جهود تخفيض العجز في الموازنة والدين العام بما يسهم في معالجة الاختلالات الهيكلية التي ظل يعاني منها الاقتصاد المصري لعقود.