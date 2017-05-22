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السعودية تبدأ مشوارها في مونديال الشباب بهزيمة من السنغال

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السعودية تبدأ مشوارها في مونديال الشباب بهزيمة من السنغال السعودية تبدأ مشوارها في مونديال الشباب بهزيمة من السنغال

التحرير

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تغلب السنغال على نظيره السعودي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين، باستاد انشيون ميونهاك كأس العالم، بقيادة الحكم فيكتور كاساي، بالجولة الأولى للمجموعة السادسة من كأس العالم للشباب المقام حاليا في كوريا الجنوبية.

وسجل هدفي المباراة ابراهيما نيان في الدقيقة 13، وأضاف الهدف الثاني اوساينو كافين ديانيه في الدقيقة الـ 15.

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بتلك النتيجة يتصدر المنتخب السنغالي ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، ثم المنتخب الإكوادوري ثانيًا بنقطة، وبنفس الرصيد المنتخب الأمريكي، بينما جاء أخيرا الأخضر السعودي بدون نقاط.

من جانب آخر، تعادل منتخبي فيتنام ونيو زيلندا، بلا أهداف لحساب المجموعة الخامسة، التي تتصدرها فرنسا بـ 3 نقاط ثم فيتنام نقطة ثم بفس عدد النقاط نيو زيلندا ثم الهندوراس.

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التحرير

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