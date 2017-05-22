أخبار عاجلة

8 الصبح - "ميدو" يوافق على رحيل الحضري .. وماجد سامي متمسك بالسد العالي -
8 الصبح - "جدو" يطالب الأهلي بمستحقاته ... ويماطل المقاولون فى التجديد -
8 الصبح - لقاء مع الخبير الإقتصادي محمد نجم حول تأثير رفع البنك المركزي لسعر الفائدة على الإستثمار -
شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة -
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية -
السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط -
أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها -
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم

شاهد || خناقة في السعودية بسبب «بنت ترامب»

Google+ Print
شاهد || خناقة في السعودية بسبب «بنت ترامب» شاهد || خناقة في السعودية بسبب «بنت ترامب»

تصدر هاشتاج «#بنت_» موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» خلال الساعات الماضية، إذ تفوق جمال إيفاكانا ترامب، على الحملة الإعلانية مدفوعة الأجر من قبل المملكة العربية السعودية لصالح هاشتاج "قمة الرياض" والخاص بتغطية القمة السعودية العربية الأمريكية.
 
وتحولت تغريدات المعجبين السعوديين على "تويتر" إلى مشاجرة بينهم وبين الفتيات السعوديات، وبعض الحسابات الخاصة بأشخاص معترضين على ما تعرض له الفتاة السعودية من ظلم.
 
واعتبر حساب "فهد خال111"، أن عادات المجتمع السعودى الجافة السبب فى التفات الشعب السعودى على مواقع التواصل الاجتماعى إلى جمال كل من زوجة وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدلاً من الاهتمام بقمة الرياض، قائلا: "شعب ماله حل جفاف عطفى نزله شيلة وحب لبنت ترامب".
 
فيما نشر حساب فتاة سعودية يدعى Hope Grows، تغريدة باللغة الإنجليزية، ملخصها أن الكبت والتقاليد الصارمة التى يعانى منها الشعب السعودى، جعلته يلهث خلف زوجة وابنة ضيف للسعودية بدلاً من الانشغال بالهدف السياسى للقاء.
 
وكان الفيديو الذى يشرح فيه الأمير مقرن، ولى العهد السعودي السابق، ونائب رئيس الوزراء، طريقة طلب إعادة ملء فنجان القهوة لنجلة الرئيس الأمريكى، هو الأكثر مشاركة على هاشتاج "بنت_ترامب"، وكتب عليه المئات من الشباب السعودية أمنياتهم فأن يكونوا محل الأمير "مقرن".
 
من ناحية أخرى دافع حساب "عابر مجننهم" عن الفتيات السعوديات، قائلاً: "بالنسبة لى ماتجى ظفر جمال السعوديات، يا أم العباة الراس أنتِ عزنا وذخرنا فداك كل المتبرجات".
 
وقد علق الفنان السعودى "رابح صقر" على الهاشتاج قائلاً: "ما شاء الله التغريدات اليوم كلها خفة دم، الله يسعدكم، ولكل منك رآيه".
 
 
 
المصدر : الدستور

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس

ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس

بالفيديو || بعد مسجد «إيفانكا» .. سعودي يعتمر لترامب ويدعوه للإسلام

بالفيديو || بعد مسجد «إيفانكا» .. سعودي يعتمر لترامب ويدعوه للإسلام

نتنياهو: سياسة ترامب تجاه إيران يمكن أن تشجع على تحقيق السلام

نتنياهو: سياسة ترامب تجاه إيران يمكن أن تشجع على تحقيق السلام

ترامب ونتنياهو متفائلان "بإمكانية التغيير" في الشرق الأوسط

ترامب ونتنياهو متفائلان "بإمكانية التغيير" في الشرق الأوسط