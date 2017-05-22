شاهد || خناقة في السعودية بسبب «بنت ترامب»

سمر العشري

تصدر هاشتاج «#بنت_ ترامب » موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» خلال الساعات الماضية، إذ تفوق جمال إيفاكانا ترامب، على الحملة الإعلانية السعودية مدفوعة الأجر من قبل المملكة العربية السعودية لصالح هاشتاج "قمة الرياض" والخاص بتغطية القمة السعودية العربية الأمريكية.

وتحولت تغريدات المعجبين السعوديين على "تويتر" إلى مشاجرة بينهم وبين الفتيات السعوديات، وبعض الحسابات الخاصة بأشخاص معترضين على ما تعرض له الفتاة السعودية من ظلم.

واعتبر حساب "فهد خال111"، أن عادات المجتمع السعودى الجافة السبب فى التفات الشعب السعودى على مواقع التواصل الاجتماعى إلى جمال كل من زوجة وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدلاً من الاهتمام بقمة الرياض، قائلا: "شعب ماله حل جفاف عطفى نزله شيلة وحب لبنت ترامب".

فيما نشر حساب فتاة سعودية يدعى Hope Grows، تغريدة باللغة الإنجليزية، ملخصها أن الكبت والتقاليد الصارمة التى يعانى منها الشعب السعودى، جعلته يلهث خلف زوجة وابنة ضيف للسعودية بدلاً من الانشغال بالهدف السياسى للقاء.

وكان الفيديو الذى يشرح فيه الأمير مقرن، ولى العهد السعودي السابق، ونائب رئيس الوزراء، طريقة طلب إعادة ملء فنجان القهوة لنجلة الرئيس الأمريكى، هو الأكثر مشاركة على هاشتاج "بنت_ترامب"، وكتب عليه المئات من الشباب السعودية أمنياتهم فأن يكونوا محل الأمير "مقرن".

من ناحية أخرى دافع حساب "عابر مجننهم" عن الفتيات السعوديات، قائلاً: "بالنسبة لى ماتجى ظفر جمال السعوديات، يا أم العباة الراس أنتِ عزنا وذخرنا فداك كل المتبرجات".

وقد علق الفنان السعودى "رابح صقر" على الهاشتاج قائلاً: "ما شاء الله التغريدات اليوم كلها خفة دم، الله يسعدكم، ولكل منك رآيه".

المصدر : الدستور

شبكةعيونالإخبارية

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