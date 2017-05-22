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«نيسان» تدعم «باثفيندر» تقنيًا والإمارات تشهد ظهورها الأول

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«نيسان» تدعم «باثفيندر» تقنيًا والإمارات تشهد ظهورها الأول «نيسان» تدعم «باثفيندر» تقنيًا والإمارات تشهد ظهورها الأول

التحرير

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دعمت شركة "نيسان" اليابانية، سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الشهيرة "باثفايندر" بتقنيات حديثة لتسهيل مهام القيادة السلسة.

ووفقًا لصحيفة "عرب نيوز"، فإن الإمارات ستكون أولى بلدان الشرق الأوسط استقبالًا للسيارة المدعمة بأساليب القيادة المريحة والتقنية التي أضافتها الشركة اليابانية لعدد من إصداراتها، وعلى رأسها "باثفيندر".

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وأشارت الشركة - إلى أن الموديل الخاص بعام 2018 من السيارة الرياضية متعددة الأغراض، سيساهم بشكل رئيسي في زيادة الشعور بمتعة القيادة، لاسيما وأنها باتت تعمل وفقًا لأنظمة أكثر ملاءمة لرغبات الإنسان.

 

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التحرير

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