أخبار عاجلة

شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة -
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية -
السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط -
أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها -
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول -
غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة -
ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس -
مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير

الدولة تدفع 3.7 مليون جنيه تعويض لصالح الأخوين مصطفى وحسين فهمى

Google+ Print
الدولة تدفع 3.7 مليون جنيه تعويض لصالح الأخوين مصطفى وحسين فهمى الدولة تدفع 3.7 مليون جنيه تعويض لصالح الأخوين مصطفى وحسين فهمى

قامت الدائرة 74 تعويضات الخاضعة لمحكمة شمال القاهرة التي تم عقدها بمنطقة العباسية، اليوم، الاثنين، بإصدار قرار تلزم فيه وزارة المالية بأن تقوم بدفع مبلغ قيمته ثلاثة ملايين و 736 ألف جنيه لصالح الفنان القدير حسين فهمى وشقيقه الفنان مصطفى فهمى أشقائهما.

يأتى ذلك القرار بعد أن قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالإستيلاء على أرض زراعية تبلغ من المساحة 99 فداناً و 15 قيراطاً و 20 سهماً داخل محافظة الفيوم، وهذه الأراضي هي إرث رسمي للمدعين الفنان حسين فهمى وشقيقه الفنان مصطفى فهمى، دون أن تقدم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التعويض الملائم للمدعين بعد أن نزعت ملكيهم من تلك الأراضى، وذلك طبقا للمادة 34 من الدستور.

 

 

المصدر : فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "نجاح الموجي" ... نجم التلقائية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "نجاح الموجي" ... نجم التلقائية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمدينة مانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمدينة مانشستر البريطانية