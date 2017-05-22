الدولة تدفع 3.7 مليون جنيه تعويض لصالح الأخوين مصطفى وحسين فهمى

سمر العشري

قامت الدائرة 74 تعويضات الخاضعة لمحكمة شمال القاهرة التي تم عقدها بمنطقة العباسية، اليوم، الاثنين، بإصدار قرار تلزم فيه وزارة المالية بأن تقوم بدفع مبلغ قيمته ثلاثة ملايين و 736 ألف جنيه لصالح الفنان القدير حسين فهمى وشقيقه الفنان مصطفى فهمى أشقائهما.

يأتى ذلك القرار بعد أن قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالإستيلاء على أرض زراعية تبلغ من المساحة 99 فداناً و 15 قيراطاً و 20 سهماً داخل محافظة الفيوم، وهذه الأراضي هي إرث رسمي للمدعين الفنان حسين فهمى وشقيقه الفنان مصطفى فهمى، دون أن تقدم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التعويض الملائم للمدعين بعد أن نزعت ملكيهم من تلك الأراضى، وذلك طبقا للمادة 34 من الدستور.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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