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بالصور || فتاة تقوم بتسجيل لحظة "اغتصابها" للقبض على الجاني

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بالصور || فتاة تقوم بتسجيل لحظة "اغتصابها" للقبض على الجاني بالصور || فتاة تقوم بتسجيل لحظة "اغتصابها" للقبض على الجاني

ساعدت شجاعة طالبة 18 عامًا في ضبط مغتصبها بعد تصويره.
بالصور.. شجاعة فتاة تساعد في ضبط مغتصبها
وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وقع الهجوم على الفتاة في رامزيت كينت بالثانية صباحًا أثناء سيرها بالشارع من قبل البنجلاديشي أشرف مايا لكنها استطاعت تصوير الاعتداء بهاتفها بعد الضغط على زر التسجيل خلال استخدامه لإنارة الطريق، لتستطيع الشرطة تتبع عنوانه والقبض عليه. 
بالصور.. شجاعة فتاة تساعد في ضبط مغتصبها
وقالت الفتاة بقاعة خلال جلسات محاكمة الجاني إنه من الصعب مقاومة المغتصب لكن على من يقع ضحية مثلها محاولة تصوير الجانى أو تسجيل الحادث مما سيمنحها فرصة فيما بعد للانتقام منه.
 
حكم على المعتدى والذي يعمل بمطعم للوجبات الجاهزة بالسجن لمدة 13.5 عامًا عقابًا على جريمته. 
 
 
 
 
المصدر : فيتو

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