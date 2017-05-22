واقعة مأساوية ربة منزل تتفق مع عشيقها على اغتصاب نجلها خوفاً من فضح علاقتهما الآثمة

سمر العشري

في واقعة غريبة من نوعها، لم تكتف زوجة 32 عامًا، بخيانة زوجها والتورط في علاقة آثمة مع جارها الذي يصغرها بعامين، بل ذهبت أفكارها شيطانية، لفكرة غلبت بها الشيطان، تجردت من خلالها من مشاعر الأمومة والتضحية بابنها في سبيل استمرار هذه العلاقة، وعدم افتضاح أمرها.

فبعدما اكتشف طفلها الذي لم يتخطى الـ12 ربيعاً، العلاقة غير المشروعة بين أمه وعشيقها، لم تجد أمامها سوى حلًا شيطانيًا حال بينها وبين مشاعر الأمومة، فسهلت لعشيقها استدراج نجلها للتعدي عليه جنسياً، وتهديده بفضحه إذا ما كشف هذه العلاقة غير المشروعة.

ويبدر لذهن من يقرأ هذه الواقعة أنها خيالية، ولكنها حدثت بالفعل، حيث ورد لمركز شرطة إيتاي البارود من “ن.س” 43 عامًا تاجر ومقيم ببندر إيتاي البارود، بقيام ” فرحات.ب.ف” 30 عامًا، نجار، ومقيم بذات الناحية “جار المبلغ” باستدراج نجله 12 عامًا، طالب ومقيم بالناحية ذاتها، داخل دراجة بخارية “توك توك” بشارع فرولو، دائرة المركز، والتعدي عليه جنسيًا.

وهو الأمر الذي أقره، المجني عليه، بل أضاف بقيام المتهم بالاتفاق مع والدته “وردة .ع” 32 عامًا، ربة منزل ومقيمه بذات الناحية، على ارتكاب الواقعة لاكتشافه وجود علاقة غير شرعية بينهما لإجباره على عدم فضح أمرهما، واعترفت الأم وعشيقها بالواقعة، بعد ضبطهما من قبل ضباط مباحث المركز، وحُرر المحضر اللازم.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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