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بالفيديو || الإبراشي : «شهر يوليو سيكون جحيم على المواطنين »

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بالفيديو || الإبراشي : «شهر يوليو سيكون جحيم على المواطنين » بالفيديو || الإبراشي : «شهر يوليو سيكون جحيم على المواطنين »

شهدت الدولة المصرية حالة من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وخاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

الإبراشي ويوليو الأسود

حيث هاجم الإعلامي ” وائل الإبراشي”  المصرية وخاصة بعد انتحار مواطن من محافظة البحيرة يدعى ” ناجي” بسبب غلاء الأسعار وتكاليف الحياة اليومية، وعجز المواطن عن سداد تلك التكاليف الخاصة باحتياجات أسرته اليومية.

وعرض ” الإبراشي” تقرير عن تلك الواقعة على برنامجه ” العاشرة مساءً” والمذاع على قناة ” دريم” الفضائية المصرية، حيث أكد الإبراشي أن يوليو القادم سيكون مؤلماً على المواطنين: ” أن شهر يوليو سيكون جحيم على حياتنا المعيشية والاقتصادية بسبب ارتفاع فواتير المياه والكهرباء به” على حد قوله

وتابع: “انتحر ناجي والحكومة رافعة راسها المفروض تنكسها حدادا على ناجي، في يوليو لسه كام واحد هينتحر وممكن أن تختنق به الدنيا”، حيث أكد على ارتفاع فواتير المياه والكهرباء والبنزين في يوليو القادم.

 

 

المصدر : فايف

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