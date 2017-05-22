فيديو.. الشباب والرياضة بالدقهلية: التحقيق في واقعة "رقص وخمور" نادي بني عبيد

كتبت – سحر عزام :

قال رمضان شوربة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إنه تم إحالة واقعة إقامة فرح في نادي بني عبيد بالدقهلية متضمنا خمور وراقصات للتحقيق الفوري مع فسخ العقد مع متعهد صالة الأفراح.

وأضاف شوربة -في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" مساء أمس الأحد- أن ما حدث في نادي بني عبيد "مقزز" ولن يمر مرور الكرام، لافتًا إلى إن مراكز الشباب والأندية يجب أن تكون قائمة على تربية النشئ وصناعة الأبطال في الألعاب الفردية والجماعية.

من جانبه نفى هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد بالدقهلية، وقوع تجاوزات خلال الفرح الذي أقيم بالنادي، مشيرًا إلى أن المسؤول عن الفرح هو الذي أحضر الراقصات والخمور.

وقال رضوان إن نادي بني عبيد يقيم الأفراح في قاعتين منذ عام 1998 ولم يحدث أي تجاوزات طوال هذه المدة، لافتًا إلى أن صاحب الفرح هو الذي طلب تأجير مساحة في النادي بعيدا عن حمام السباحة والمباني الإدارية لإقامة فرح لنجله مع التكفل بالإضاءة والكراسي والـ"دي جي".