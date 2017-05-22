أخبار عاجلة

اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال -
شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟ -
صور| نفاد الدواجن بعد ربع ساعة من افتتاح معرض أهلا رمضان في أسوان -
فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم -
برلماني يؤكد وجود أزمة بأدوية الأمراض المزمنة.. و«الصحة» تكذبه -
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك -
فيديو| بعد وصول تكلفة الحج 46 ألف جنيه.. عبد الفتاح: «فريضة مش سبوبة» -
محافظ الغربية: 53.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات الشباب -
خبير أمني لأباطرة الأراضي: «سلموا أملاك الدولة في سلام» -
فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

فيديو.. الشباب والرياضة بالدقهلية: التحقيق في واقعة "رقص وخمور" نادي بني عبيد

Google+ Print
فيديو.. الشباب والرياضة بالدقهلية: التحقيق في واقعة "رقص وخمور" نادي بني عبيد فيديو.. الشباب والرياضة بالدقهلية: التحقيق في واقعة "رقص وخمور" نادي بني عبيد

مصراوي Masrawy

لقطة من حفل نادي بني عبيد

كتبت – سحر عزام :

قال رمضان شوربة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إنه تم إحالة واقعة إقامة فرح في نادي بني عبيد بالدقهلية متضمنا خمور وراقصات للتحقيق الفوري مع فسخ العقد مع متعهد صالة الأفراح.
وأضاف شوربة -في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" مساء أمس الأحد- أن ما حدث في نادي بني عبيد "مقزز" ولن يمر مرور الكرام، لافتًا إلى إن مراكز الشباب والأندية يجب أن تكون قائمة على تربية النشئ وصناعة الأبطال في الألعاب الفردية والجماعية.
من جانبه نفى هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد بالدقهلية، وقوع تجاوزات خلال الفرح الذي أقيم بالنادي، مشيرًا إلى أن المسؤول عن الفرح هو الذي أحضر الراقصات والخمور.
وقال رضوان إن نادي بني عبيد يقيم الأفراح في قاعتين منذ عام 1998 ولم يحدث أي تجاوزات طوال هذه المدة، لافتًا إلى أن صاحب الفرح هو الذي طلب تأجير مساحة في النادي بعيدا عن حمام السباحة والمباني الإدارية لإقامة فرح لنجله مع التكفل بالإضاءة والكراسي والـ"دي جي".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم

فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم

فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك

فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك

فيديو| بعد وصول تكلفة الحج 46 ألف جنيه.. عبد الفتاح: «فريضة مش سبوبة»

فيديو| بعد وصول تكلفة الحج 46 ألف جنيه.. عبد الفتاح: «فريضة مش سبوبة»

فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد

فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد