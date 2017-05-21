زيادة أسعار الكهرباء في هذا التاريخ والبرلمان لن يؤجلها

شيماء مصطفى

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، بأنه سوف تطبق زيادة في أسعار الكهرباء بداية من شهر يوليو القادم، وأكد النائب محمد رشوان وكيل لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، بأن قرار وزير الكهرباء بزيادة أسعار الكهرباء مطبق لا محالة، وتوقع بأن تكون الزيادة كبيرة مقارنة بالأسعار الحالية.

وأضاف النائب رشوان في تصريحات صحفية بأن قيمة زيادة أسعار الكهرباء سوف يتم تحديدها من قبل وزير الكهرباء، وثم يقوم بعرضها على لجنة الطاقة والبيئة قبل تطبيقها في يوليو، لمناقشتها في اللجنة.

وبالرغم من مطالبة اللجنة، وزير الكهرباء بتأجيل هذه الزيادة في هذا العام حفاظا على محدودي الدخل من المواطنين، إلا أن الوزير رفض التاجيل، بسبب أن هناك زيادة دعم في دعم الكهرباء بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه إلى 71 مليار جنيه، وقد يصل إلى 84 مليار في خالة عدم الزيادة في أسعار الكهرباء، وفقا للنائب رشوان.

وأكد النائب ” رشوان” على أن التوقعات بتأجيل تنفيد قرار وزير الكهرباء هذا العام لن يكون مجديا ولن يمنع زيادة الأسعار.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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