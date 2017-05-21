كيف تحمي نفسك من سرقة حصتك من الخبز المدعم في 5 خطوات

لتحمي نفسك من السرقة الشائعة لحصص الخبز المدعم إليك بعض النصائح الهامة

أولاً: استرد بطاقتك التموينية في نفس الوقت

تقوم بعض المخابز بطلب الإحتفاظ بالبطاقة لديهم بحجة أن الجهاز الإلكتروني معطل أو عدم القدرة على تسجيل كل البطاقات في وقت واحد، وحصول المواطن عليها في اليوم التالي، وهو أمر خاطئ قد يعرضك للسرقة، علي سبيل المثال أن البطاقة بها كمية من الخبز المتراكم لأيام سابقة لم تحصل على حصتك فيها، فهذا معرض للسرقة.

ثانياً: الحصول على إيصال الشراء

“لا يوجد إيصال في الماكينة” إذا سمعت هذه الجملة إعلم أن هناك مشكلة، فالإيصال هو الضامن الوحيد الذي يثبت قيام صاحب المخبز بتسجيل عدد الأرغفة دون زيادة، كما أنه يعرفك عدد الأرغفة الباقية لك، ويكون الدليل الوحيد على صاحب المخبز إذا تعرضت للسرقة.

ثالثاً: لا تعتمد على مخبز واحد إذا كان إنتاجه قليل

المنظومة الجديدة للخبز تعطيك حق الشراء من أي مخبز طالما يسجل حصتك بالجهاز، بعض المخابز تعلن عن إنتهاء الخبز بعد تراكم الطوابير، وتدعوك للشراء من المخبز الحر التابع له أيضاً لكن بسعر السوق، فالمخبز يشتري الدقيق بالسعر الحر، والحكومة تقوم بتعويضه بناءً على هذه الكمية، لكنه يقوم بذلك حتى يبيع الخبز بالسعر الحر أعلى مما تحدده الحكومة.

رابعاً: لا تبيع باقي حصتك لصاحب المخبز

بعض أصحاب المخابز يطلبون شراء حصتك المتبقية نهاية الشهر، ويعطيك 5 قروش مقابل لكل رغيف كما تحصل عليه، لكن في الأساس تقوم الحكومة بدعم كل رغيف بـ35 قرش لدى المخبز، وإذا أردت الحصول على قيمة المتبقي من الخبز فعليك الحصول عليه من بقال التموين.

خامساً: بلغ عن المخبز المخالف

خصصت وزارة التموين أرقام لإستقبال الشكاوى، وفي حالة رصد أي مخالفات إتصل علي الأرقام التالية:

•مباحث التموين 〈27920208〉

•شكاوى وزارة التموين 〈19468〉.

المصدر : مصرفايف