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شاهد| هذه الفنانة حفيدة النجمة الراحلة نعيمة الصغير

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شاهد| هذه الفنانة حفيدة النجمة الراحلة نعيمة الصغير شاهد| هذه الفنانة حفيدة النجمة الراحلة نعيمة الصغير

كثيراً ما يتسع باب الشهرة لمن يدخله، لآخرين من العائلة نفسها، فتنال هذه القرابات نصيبها الكبير من الشهرة، كحال الممثلة المصرية عبير الصغير حفيدة الفنانة الراحلة نعيمة الصغير.

والجدة ممثلة مصرية، ولدت في مدينة الاسكندرية عام 1931، وكانت تحلم في بداية حياتها الفنية بأن تكون مطربة، لدرجة أن أول دور سينمائي لها في عام 1948 من خلال فيلم (اليتيمتان) كانت تجسد من خلاله دور مطربة.

 

 

عملت نعيمة كذلك منولوجست مع زوجها محمد الصغير، ثم شاركا معًا في العمل في فرقة إبراهيم حمودة وفي فرقة إسماعيل يس. اشتهرت نعيمة الصغير عندما عملت في السينما بأدوار الشر التي أكسبتها الكثير من الجماهيرية، ومن أشهرها: (الشقة من حق الزوجة، العفاريت، الليلة الموعودة، مولد يا دنيا). توفيت في عام 1991 عن عمر يناهز 60 عامًا.

وأما الحفيدة، فبدأت نشاطها الفني فى بداية تسعينيات القرن الماضي، وعملت بالمسرح والسينما وأدت أدوارا ثانوية مساعدة ومنها فيلم “مجانين على الطريق” و”سفاح في مدرسة المراهقات” و” البحر بيضحك ليه” و”خالي من الكوليسترول”.

 

 

المصدر : مباشر 24

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