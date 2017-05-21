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بالصور || احذر البيض الصيني الآن في الإسكندرية .. وكيف تفرق بينه وبين البيض الطبيعي؟

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بالصور || احذر البيض الصيني الآن في الإسكندرية .. وكيف تفرق بينه وبين البيض الطبيعي؟ بالصور || احذر البيض الصيني الآن في الإسكندرية .. وكيف تفرق بينه وبين البيض الطبيعي؟

في وقت سابق انتشرت أنباء عن اكتشاف نوعا من البيض يطلق عليه البيض الصيني، واكتشف أنه نوعا جديدا من الغش التجاري في المواد الغذائية، حيث لجأ أصحاب النفوس الضعيفة إلى القيام بتصنيع البيض الصيني من مواد كيميائية وبلاستيكية، فهي تشبه تماما البيض الطبيعي، وظهرت حالات الغش في العديد من دول العالم وخاصة الهند والصين وغيرها من دول أسيا .

ولكن فيما يبدو أن البيض الصيني قد وصل إلى ، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، تعليق لسيدة تعلن فيه وبالصور عن شرائها للبيض وأثناء طهيه اكتشفت أنه تحول إلى قطعة صلبة من البلاستيك، وأوضحت في تعليقها على صفحة خاصة بأخبار الإسكندرية، أنها أثناء إعداد البيض قد لاحظت أنه أكثر شفافية، كما اشتمت رائحة احتراق عند وضعها للبيض في الزيت وسرعان ما تحول إلى قطعة صلبة بلاستيكية، ونوضح لقرئنا الأعزاء في السطور القليلة القادمة  كيف يمكنهم التفرقة بين البيض الطبيعي والبيض الصيني.

1- القشرة الخارجية للبيض الصيني هي أكثر خشونة من البيض الطبيعي .

2- البيض الصيني يكون صلبا .

3- لا تتوافر قشرة داخلية في البيض الصيني كما هو الحال في البيض الطبيعي .

4- عند كسر البيضة يلاحظ أن البياض مختلط مع الصفار.

ويجب الحذر جيدا عند شراء البيض لان هذا النوع من البيض يسبب الكثير من الأمراض والمخاطر الصحية، فهو مصنوع من مواد كيميائية وبلاستيكية، ومن خلال هذا المنشور لأحدى السيدات نعلم أن هذا البيض قد بدأ تداوله في مصر ويجب الحذر منه.

 

 

المصدر : مصر فايف

 
 
 

 

 

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