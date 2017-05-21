أحدث طريقة لخطف «الفتيات» بصورة تدهش جميع الحضور.. وحيلة شيطانية جديدة

سمر العشري

انتشرت خلال الأيام الأخيرة حوادث خطف الفتيات سواء بغرض السرقة أو الاغتصاب أو الفدية، حيث تحاول وزارة الداخلية السيطرة على تلك العمليات من خلال التشديدات المنية في محطات المترو والأماكن العامة، وتفتيش المشتبه يهم.

حيث تم كشف حيله جديدة من أجل خطف الفتاة في المترو، تقوم فتاتين بالجلوس بجوار الفتاة المقصودة، في محاولة لتناول الحديث وبعدها تخرج إحدى الفتيات مزيل العرق ثم ترش على وجه الفتاة المقصودة، ويكون المزيل مخلوط بمخدر، ما يجل باقي المواطنين الموجودين داخل عربة المترو يعتقدون أنهم أصدقاء يتبادلون الروائح.

وبمجرد ان تفقد الفتاة الضحية وعيها فيد عيان أنها صديقتهما ويحاولان إسعافها والخروج بها للحمام، وهو المر الذي يربك الباقي داخل العربة، وباقي العصابة ينتظرونها بالخارج من اجل تنفيذ المهمة.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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