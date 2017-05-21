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بالفيديو || سعودى يطلب الزواج من إيفانكا ترامب

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بالفيديو || سعودى يطلب الزواج من إيفانكا ترامب بالفيديو || سعودى يطلب الزواج من إيفانكا ترامب

تداول نشطاء سعوديون مقطع لمواطن سعودي يطلب من الملك سلمان مساعدته فى طلب يد إيفانكا من والدها الرئيس الامريكي .
 
وتصدر هاشتاج بعنوان «بنت_ترامب» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في المملكة العربية ، وذلك تزامنًا مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة.
 
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصل المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، في أول جولة إلى الخارج، ترافقه زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا، وكان في استقباله العاهل السعودي الملك سلمان بمطار الملك خالد.
 
ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي أعمال 3 قمم، بغرض بحث أجندة واسعة تناقش مختلف قضايا المنطقة والعالم.
 
 
 
 
المصدر : صدي البلد

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