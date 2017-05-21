بالفيديو || "فريد الديب" يكشف سر هروب "حبيب العادلي" .. ويكشف لأول مرة عن مفاجأة غير متوقعة يشهدها اليوم الأخير لجلسة النقض

سمر العشري

ما زالت قضية هروب وزير الداخلية السابق “حبيب العادلي”، تتصدر المشهد الإعلامي، وفي تطور جديد، كشف الإعلامي “عمرو أديب”، عدة مفاجآت جديدة، خلال تقديمه برنامج “كل يوم”، المذاع علي فضائية “on”، اليوم السبت، مستشهداً بتصريحات “فريد الديب”.

وقال “أديب”، إن هناك تباينا حول حقيقة هروب حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، لافتاً إلى أن محاميه الخاص “فريد الديب”، أقسم أن موكله لم يسافر وأنه لا يعلم مكانه، وأنه ليس هاربا، ولكنه لم ينفذ الحكم والكثير يفعلون ذلك، أنه لم تكن هناك حراسة على العادلي.

كما أشار “أديب”، إلى أن القاضي لم يذكر أن الإقامة الجبرية لحبيب العادلي تكون تحت حراسة شرطة، وبالتالي فإن الشرطة ليست مسئولة عن هروبه، وأن الإقامة الجبرية تعني أنه مينفعش يخرج بره بيته، وأن كل اللي عليهم إقامة جبرية بيتحركوا براحتهم”.

وكشف “أديب” عن مفاجأة غير متوقعة، مشيراً إلى أن المحامي “فريد الديب”، أكد له أن حبيب العادلي سيظهر في اليوم الأخير لجلسة النقض.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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