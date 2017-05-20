بالفيديو.. مرتضى منصور: كيف أغير من إيناسيو «الموظف»؟

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه قرر تغريم ثلاثي الفريق، إسلام جمال، ومحمود عبد الرحيم «جنش»، إسلام جمال ومحمد مسعد، موضحًا أنه صاحب قرار العقوبة وليس البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق.

وأضاف «مرتضى»، خلال تصريحاته مساء اليوم السبت، عبر إذاعة «ميجا FM»، أن إيناسيو ليس من حقه توقيع عقوبة قدرها 50 ألف جنية على أي لاعب بالفريق، مشددًا ان الغرامات الكبيرة من اختصاص مجلس ادارة النادي.

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وعلق رئيس القلعة البيضاء، على اتهامه بالغيرة من الجهاز الفني للفريق، قائلًا «ليس منطقي أن نشعر بالغيرة من مدرب في النادي، فيه رئيس نادي يغير من موظف عنده».