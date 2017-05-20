حظك اليوم برج القوس الاحد 21/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: تستفيد من فشل زميل لتبرهن لرب العمل مدى كفاءتك وقدراتك وموهبتك الحقيقية



عاطفياً: اعتذر إلى الشريك عن تصرّفك السيّئ وبرّر له موقفك السلبي تجاهه، فهو سيتفهم وضعك



صحياً: السعي وراء المتاعب يرهق أعصابك، حذار ما ينتظرك فقد يحمل الكثير من المفاجآت

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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