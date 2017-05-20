فيديو| اتحاد المعاشات لـ«غادة والي»: «هنقبض قبل رمضان يعني هنقبض»

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قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن الوزيرة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لا تحاول إرضاء أصحاب المعاشات، وبالتالي تُصر على موقفها بـ«عدم صرف القبض» لأصحاب المعاشات قبل شهر رمضان.

وقال فرغلي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»: «بقول لسيادة الوزيرة هنقبض يعني هنقبض، كل موظفي الدولة والقطاع الخاص هيقبضوا قبل بداية رمضان ليه إحنا لا؟».

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وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، قررت صرف المعاشات يوم 1 من الشهر المقبل بدلا من يوم 10 مراعاة لظروف الأسر بسبب شهر رمضان الكريم.



وأضاف "فرغلي"، مخاطبا الوزيرة: «لو قبضنا يوم 1 في الشهر الجاي يعني هيبقى 5 رمضان، وهذا لا يُراعي النفس البشرية»، متابعا: «طريقتك لا تنفعنا».