وزير التعليم: «المرتبات» أصعب مشكلة تواجهنا

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه متفائل بالفترة المقبلة، فهناك الكثير من المسئولين والمواطنين يرغبون في تحسين العملية التعليمية وتطويرها في مصر.

وأضاف شوقي، خلال لقائه ببرنامج "كلام مصري"، المذاع على قناة "الحرة"،"هناك الكثير من التخوفات من التطوير، لكن أستمع لأولياء الأمور، وأشعر بارتياح شديد لأنهم يعلمون أهمية التطوير".

وتابع: "سيتم حل 80% من مشاكل المعلمين الإدارية خلال أيام، تتضمن مسابقات المعلمين، والمعلمين المغتربين"، مؤكدا أن مشكلات المرتبات هي الأصعب داخل الوزارة، لكن ستتدخل لحلها فى الفترة القبلة.