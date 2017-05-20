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وزير التعليم: «المرتبات» أصعب مشكلة تواجهنا

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وزير التعليم: «المرتبات» أصعب مشكلة تواجهنا وزير التعليم: «المرتبات» أصعب مشكلة تواجهنا

التحرير

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه متفائل بالفترة المقبلة، فهناك الكثير من المسئولين والمواطنين يرغبون في تحسين العملية التعليمية وتطويرها في .

وأضاف شوقي، خلال لقائه ببرنامج "كلام مصري"، المذاع على قناة "الحرة"،"هناك الكثير من التخوفات من التطوير، لكن أستمع لأولياء الأمور، وأشعر بارتياح شديد لأنهم يعلمون أهمية التطوير".

وتابع: "سيتم حل 80% من مشاكل المعلمين الإدارية خلال أيام، تتضمن مسابقات المعلمين، والمعلمين المغتربين"، مؤكدا أن مشكلات المرتبات هي الأصعب داخل الوزارة، لكن ستتدخل لحلها فى الفترة القبلة.

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