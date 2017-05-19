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فيديو| تجار «الياميش»: «الأسعار نار.. وفارشين عشان العادة بس»

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فيديو| تجار «الياميش»: «الأسعار نار.. وفارشين عشان العادة بس» فيديو| تجار «الياميش»: «الأسعار نار.. وفارشين عشان العادة بس»

التحرير

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عرض برنامج "ستوديو الأخبار"، المذاع على قناة "ten"، تقريرًا حول آراء المواطنون والتجار في الياميش، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال أحد التجار، خلال لقائه بالقناة، "الإقبال ضعيف جدًا، الأسعار زادت النص بسبب ارتفاع أسعار الدولار؛ لأن معظم هذه السلع مستوردة".

وتابع آخر: "مبعناش ربع كمية السنة اللي فاتت، البلح كان فيه بـ 5 و 6، دلوقتي أقل حاجة بـ 15، إحنا فارشين علشان العادة".

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وقال أحد المواطنين: "هنجيب بس بكمية قليله عشان الأطفال"، وعلقت أخرى: "المكسرات سعرها بقى أضعاف أضعاف، كل حاجة زادات ولا معاش مكفي ولا قبض، مش عارفين نعمل إيه".

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التحرير

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