حظك اليوم برج الدلو السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: مركور الذي انتقل إلى برج الثور يتحدث عن مكافأة تفوق توقعاتك، لكن كن حذراً وتجنب المواجهات المهنية أو التطرق إلى شراكة شائكة



عاطفياً: قرارات حاسمة تجاه الشريك، على الرغم من محاولات بعضهم تأخير المواجهة، لكن الأمور حتمية ولا تحتمل التأجيل



صحياً: لا تكن متردّداً أمام عرض تتلقاه من أحد الأندية للانضمام إليه وممارسة الرياضة بأسعار متهاودة

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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