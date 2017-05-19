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حظك اليوم برج العذراء السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: تحاول أن تقنع رؤساءك باتخاذ قرارات جديدة في العمل تعود بالفائدة على الجميع

عاطفياً: خسارة الحبيب لا يمكن أن تعوّض، كن حذراً في تعاطيك معه وخفف من كبريائك

صحياً: لا تخاطر بوضعك الصحي من أجل مكاسب فانية، لأن الصحة هي الأغلى

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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