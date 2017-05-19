أخبار عاجلة

8 الصبح - لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض لحضور القمة الإسلامية الأمريكية -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح الأمراض الجلدية التى ليس لها علاج ..ويكشف حقيقة "البيض الصيني" -
8 الصبح - د/هاني الناظر يحذر من "الحلويات الشرقية" فى رمضان وينصح بتناول الفاكهة بكثرة -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح العلاج النهائي لمرض "البهاق" لكنة ياخد وقت طويل -
8 الصبح - نصائح د/هاني الناظر عن المشروبات فى شهر رمضان ويحذر من "مشروب العرقسوس" -
فقدان خاتم شعار الجمهورية والبصمة الخاصة بتموين إمبابة -
المحمدي: أفتخر بتحقيق أرقام قياسية بالدوري الإنجليزي.. وأهاجم الإعلام لسبب -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للسندريلا"سعاد حسني .. أيقونة السينما المصرية -
طقس لطيف بالوجه البحري والقاهرة.. ومائل للحرارة في الصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج السرطان السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: أنت قليل الصبر، وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللت، لا تثر اي خلاف وأدعوك الى الانسحاب من اي نزاع

عاطفياً: تشعر بالاطمئنان أكثر بوجودك مع الحبيب، لا تكن متصنعاً وتعامل معه بعفوية

صحياً: قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتشاؤم وتهتزّ شجاعتك، لكنّك قادر على تخطّي هذه الأمور بذكاء

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى