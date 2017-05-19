حظك اليوم برج الجوزاء السبت 20/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تشعر أن قوانين العمل تحدّ من قدرتك على الابداع مع أنك تحقق الكثير من النجاحات المتتالية



عاطفياً: لا تجادل الحبيب في أمور وتفاصيل تزعجه ولا تكن متسرعاً في حكمك عليه



صحياً: تستمرّ في التمنّع عن ممارسة الرياضة اقتناعاً منك بأن لا فائدة مرجوة منها، أنت على خطأ

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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