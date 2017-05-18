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عاجل.. الصحة ترفع درجة الاستعداد للحالة القصوى بعد ارتفاع أعداد المصابين وبيان هام من وزارة التضامن حول بيانات “المُؤمَّن عليهم” بعد حريق مبنى التأمينات بالقاهرة

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عاجل.. الصحة ترفع درجة الاستعداد للحالة القصوى بعد ارتفاع أعداد المصابين وبيان هام من وزارة التضامن حول بيانات “المُؤمَّن عليهم” بعد حريق مبنى التأمينات بالقاهرة عاجل.. الصحة ترفع درجة الاستعداد للحالة القصوى بعد ارتفاع أعداد المصابين وبيان هام من وزارة التضامن حول بيانات “المُؤمَّن عليهم” بعد حريق مبنى التأمينات بالقاهرة

في بيان عاجل لوزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت الوزارة فيه عن ارتفاع عدد المصابين بحريق هيئة التأمينات الاجتماعية بشارع الألفي المتفرع من شارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد، وأعلنت أن الأعداد حتى الآن وصلت إلى 17 مصاب.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، أن أغلب الإصابات كانت نتيجة الاختناق من الدخان الكثيف نتيجة الحريق، مشيراً إلى وجود عدد من سيارات الإسعاف المجهزة، مدعومة بفريق طبي على أحدث مستوى بجوار موقع الحادث

كما أكد مجاهد، تواجد 6 سيارات إسعاف مجهزة بفريق طبي على أعلى مستوى لاستقبال الحالات بموقع الحادث لتقديم الرعاية الطبية لهم، مؤكداً أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بالمستشفيات المحيطة لموقع الحادث.

ومن جهة أخرى قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها منذ قليل، أن جميع بيانات المواطنين المؤمن عليهم محمية تمامًا، وفي أمان تام ولا خوف عليهم من أي ضرر، مؤكدة أن الوزارة تستخدم أنظمة تكنولوجيا المعلومات في حفظ الملفات، والحريق بعيد عن أجهزة الكمبيوتر.

 

المصدر : مصرفايف

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