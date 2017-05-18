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7 مزايا لتناول بياض بيضة يوميًا.. والخامسة تبهر الشباب

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7 مزايا لتناول بياض بيضة يوميًا.. والخامسة تبهر الشباب 7 مزايا لتناول بياض بيضة يوميًا.. والخامسة تبهر الشباب

كثير ما حذر خبراء التغذية من تناول بياض البيض لاحتوائه على مادة الزلال الضارة بالصحة، في الوقت الذي حثوا فيه على ضرورة تناول صفار البيض لما يحتوي عليه من عناصر غذائية ضرورية للجسم، إلا أن خبراء التغذية الحاليين يوصون بأهمية تناول بياض البيض.
 
تقول الدكتورة صفاء الحناوي استشاري التغذية، على الإنسان تناول بياض بيضة يوميًا وعدم إهمال ذلك، حيث إن ما قيل في الطب القديم عن أضرار بياض البيض، أثبت العلم الحديث عكسه، كما أن نسبة الزلال فيه وهي المادة التي تقلق خبراء التغذية بسيطة إلى حد أنها لا تتسبب في الإصابة بالأمراض، فبيضة واحدة تحصل منها على فوائد عديدة سواء تناولتها نيئة أو مسلوقة أو مقلية.
 
- على عكس النظريات السابقة فإن بياض البيض يحتوي على نسبة منخفضة من الثلاثية، كما أنه يحاربها ويبقي على الدهون الأحادية المفيدة للجسم. 
 
- يحتوي بياض البيض على ڤيتامين B الذي حمي الأعصاب من الالتهاب ويحسن من أداء الجهاز العصبي.
- يحافظ بياض البيض على صحة القلب ويحمي الشرايين من خطر الانسداد، وكان الظن في السابق على العكس من ذلك 
 
- من أهم فوائد بياض البيض التي يحصل عليها الجسم عند تناوله يوميًا أنه ينظم مستوى السكر بالدم.
 
- يقوي بياض البيض العضلات ويجعلها تحتمل المشقة أكثر من الطبيعي.  
 
- ينظم ويحسن من إفرازات الغدة الدرقية. 
 
- تناول بياض بيضة يوميًا يفقدك الوزن الزائد وذلك لأنه يعطي احساسًا بالشبع لفترة طويلة.
 
المصدر : صدى البلد

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