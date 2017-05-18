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حظك اليوم برج القوس الجمعة 19/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الجمعة 19/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الجمعة 19/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: تتاح أمامك فرص عمل كثيرة من شأنها أن تجعلك تسير على الطريق الصحيح للتقدم

عاطفياً: تحاول تغيير تصرفاتك مع الشريك ولكنك بهذه الطريقة تبتعد عنه وتزيد الهوّة بينكما

صحياً: ترغب في ممارسة النشاطات الرياضية في الهواء الطلق لترفّه عن نفسك

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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