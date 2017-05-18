وزارة المالية : تلك الفئات لن تحصل على علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

سمر العشري

صرح عمرو الجارحي وزير المالية بأن هناك قواعد خاصة منظمة لصرف علاوة الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحيث أن هناك 4 فئات من الموظفين لن يمكنهم الحصول على تلك العلاوة وفقا للقرار الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم.

ووفقا لقرار الوزير فأن تلك الفئات التي لن تحصل على العلاوة هم:

العاملين في الخارج، فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي. العاملين المعارين للعمل بالخارج. العاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب. من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.

وأوضح الجارحي أنه سيتم صرف العلاوة لتلك الفئات عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة اعتبارا من تاريخ شغلهم لوظائفهم، وسيتم احتسابها وفقا للأجر.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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