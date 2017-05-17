جريمة بشعة تهز منطقة عين شمس.. «ناهد» تقتل ابن عمها «رمضان».. وبيان هام من الداخلية تكشف تفاصيل القتل

سمر العشري

“أعمل أية غصب عني هما السبب اللي خلوني أعمل كده أنا مليش ذنب” بهذه الكلمات بدأت ناهد بالاعتراف بتفاصيل الجريمة التي قامت بارتكابها أمام، حيث قالت الفتاة أنها من ثلاث شهور قانت ببيع شقتها والعودة إلى منزل أسرتها عقب أن تم القبض على زوجها وشقيقها.

وقالت ناهد ولكني لم أفهم ما كان يحدث لي في بيت العائلة فالجميع كانوا يتجنبوني ويبعدوا عني ولا يتكلموا معي، واستمر هذا الوضع كثيرا فشعرت بالضيق وحاولت التحدث مع أحد من زوجات أبن عمي والتي تجمعني بها صلة قرابة، وأكدت لي أن سلوكي السيئ هو السبب.

مشيرة إلى أنني قد تشاجرت معها على ما قلته لترد علي بوصلة من الشتائم والسباب وقالت لي أن ابن عمي إبراهيم هو الذي نشر عني أن مشي بطال ولهذا طلب من جميع العائلة بعدم التحدث معي، وفور خروجي من عندها وجدت ابن عمي داخل العقار فأسرعت له وتشاجرت معه عما قاله في حقي.

وأضافت ناهد قلت له “حرام عليكي إزاي تقول عليا كده أنا بعت شقتي وجيت أعيش معاكوا لو أنا وحشة كنت قعدت في شقتي برحتي”، مؤكده أنه ضربها وقام بدفعها على الأرض ولم تشعر بنفسها سوي وهي تخرج السكينة، التي أحضرتها من شقتها، من قلبه ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضحت ناهد، لم أعرف ماذا أفعل فقد قتلته أمام الجميع، مؤكده أنها اتصلت بزوجة أحد أصدقاء زوجها الذي في السجن وهي التي دلتها على كيفية الهروب من الشرطة، ولا أعرف كيف تمكنت الشرطة من القبض علي، أرشدت المتهمة عن السكين المستخدم في الواقعة.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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