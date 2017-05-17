إعلان حالة الطواريء بمطار القاهرة لمنع تسلل مرض الكوليرا إلى مصر

سمر العشري

أعلن الحجر الصحي بمطار القاهرة اليوم الثلاثاء رفع حالة الطواريء بالمطار، خوفاً من تسلل مرض الكوليرا المنتشر في دولة اليمن هذه الأيام إلى البلاد، وذلك تزامناً مع القادمين من دولة اليمن وخاصة مع اقتراب أجازات المدرسين، حيث تم تشديد الإجراءات الاحترازية الطبية على جميع العائدين خوفاً من حملهم المرض.

رفع حالة الطواريء بالمطار

وأشار مدير الحجر الصحي بالمطار الدكتور” مدحت قنديل”، أنه بناء على تعليمات الدكتور ” أحمد عماد الدين” وزير الصحة والسكان بتشديد الرقابة في المطارات على العائدين خوفاً من دخول الأوبئة المنتشرة في العالم وخاصة مرض الكوليرا المنتشر في اليمن.

واضاف ” قنديل” أنه تم زيادة عدد الأطباء والراقبين في صالات المطار، وذلك من اجل فحص جميع الركاب العائدين والقادمين من المناطق المصابة بتلك الأمراض.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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