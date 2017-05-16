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مفاجأة.. فاكهة بكل بيت تقتل السرطان الخبيث

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مفاجأة.. فاكهة بكل بيت تقتل السرطان الخبيث مفاجأة.. فاكهة بكل بيت تقتل السرطان الخبيث

نشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية دراسة جديدة كشفت أن فاكهة شعبية في الشرق الأوسط، تكافح مرض السرطان الخبيث.
 
فقد وجد باحثون أن الطماطم تقلل من الإصابة بسرطان الأمعاء، إذ أنها تمنع خلايا السرطان من التوسع والنمو، ما يؤدي بالتالي الى الموت وفقا لـ"lebanon24"
 
وبحسب الباحثين، فهذا الاكتشاف يمكن أن يمهّد الطريق للدراسات التي تركز على مكافحة السرطان وتفاديه.
 
دانييلا بارون، إحدى القائمين على الدراسة والتي تعمل في مركز أبحاث إيطالي، قالت إن النتائج الجيدة ليست مرتبطة بالليكوبين فقط، أي بالكاروتين الأحمر الذي يعطي البندورة لونها كما أظهرت دراسات سابقة، بل الفوائد موجودة في الطماطم بكل مكوّناتها.
 
وأكد الباحثون أن مكوّنات الطماطم تساعد على مكافحة عدد من أنواع سرطان المعدة.
 
المصدر : صدى البلد

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