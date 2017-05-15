اعتماد مركز العيون بجامعة المنصورة دوليًا لتقديم المنح والزمالة الدولية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، اعتماد مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة كمركز تدريب معتمد دوليًّا من مجلس العيون الدولي (ICO) للمنح والزمالات المقدمة لأطباء العيون على مستوى العالم.

وأضاف "القناوي"، في تصريحات صحفية، أن مركز العيون بالمنصورة يعدّ المركز الجامعي الوحيد على مستوى مصر المعتمد من المجلس العالمي للعيون كمركز تدريب، في إطار تطوير مركز طب وجراحة العيون والارتقاء به إلى مستوى دولي بعد اعتماده أيضًا كمركز تدريب للزمالة العربية.