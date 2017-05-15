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مساء الأنوار - ثروت سويلم: اتحاد الكرة لم يطلب إدراج مباراة مصر واليمن للمحليين في الأجندة الدولية

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