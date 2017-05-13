شروط الهجرة من مصر إلى كندا

شيماء مصطفى

أصدر قسم حماية اللاجئين بدولة “كندا”، بيانا بتعديلات جديدة خاصة بطلبات الهجرة المُقدمة من عِدة دول، من بينها مصر واليمن، والتي صرحت بأن اعتبارًا من 1 يونيو المقبل، يمكن للاجئين من أفغانستان وبوروندي ومصر واليمن، أن يتقدموا بطلبات الهجرة، بموجب سياسة معالجة الطلبات المتعلقة باللاجئين من قبل حماية اللاجئين إلى كندا؛ حيث تسمح بقبول الطلبات بشكل أسرع.

وكتب موقع مجلس الهجرة واللاجئين بالحكومة الكندية، إن التعديلات الجديدة تنص على أنّه وفقًا للإجراءات الجديدة يتم تمكين القسم من الوفاء بالتزاماته المتمثلة في تحديد وضع اللاجئ، وقبول طلبه دون الحاجة لجلسات استماع، ويوفر هذا الإجراء وقتًا طويلًا على الراغبين في الحصول على اللجوء إلى كندا.

صدرت سياسة اللجوء لأول مرة من قبل مجلس الهجرة واللاجئين في كندا، في 18 سبتمبر 2015، واختصت باللاجئين الوافدين من سوريا والعراق وإريتريا.

جدير بالذكر أن اللجوء إلى كندا يتطلب الدخول إلى البلاد من خلال تأشيرة سواء كانت سياحية أو للدراسة أو غيرها من التأشيرات المعتمدة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الدول التي يمكن لحامل الجواز المصري دخولها بدون تأشيرة، منها: لبنان، جورجيا، إيران، نيبال، هونج كونج، الرأس الأخضر، جذر القمر، جيبوتي، موريتانيا، مالي، تنزانيا، أوغندا، نيكاراجوا، زامبيا.

وهناك أيضا دول أخرى يمكن لحامل الجواز المصري دخولها بدون تأشيرة لكن لفترة محدودة منها: بوروندى لمدة 30 يوما، طاجيكستان لمدة 45 يوما، ساماو لمدة 30 يوما، لاوس لمدة 30 يوما، كمبوديا لمدة 30 يوما، توجو لمدة 7 أيام، إندونيسيا لمدة 30 يوما، زيمبابوي 3 أشهر، موزمبيق لمدة 30 يوما، كينيا لمدة 90 يوما، مدغشقر لمدة 90 يوما.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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