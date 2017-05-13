حظك اليوم برج الحوت الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: قد تمرّ بتجارب قاسية بحيث يكون اليوم فارغاً من الحصانة ومخيّباً للآمال، وتبدو متوتراً لا تحسن الاختيار



عاطفياً: بدّد المخاوف والمشاعر السلبية وركّز على الإيجابيات في شخص الحبيب



صحياً: فنجان يانسون مساء ولو في الصيف يريح معدتك ويساعدك على النوم

ابراج مكتوب برج الحوت استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك. المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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