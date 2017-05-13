أخبار عاجلة

زيزو: الأداء الجمالي للأهلي غائب.. والحديث عن الإجهاد غير منطقي -
أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش -
القاهرة أبو ظبي: بطولة عام الخير في شهر الخير لصالح مستشفى مجدي يعقوب -
مساء dmc - حلقة السبت 13-5-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع الشيخ خالد الجندي" -
القاهرة أبوظبي: فقرة الأفضل مع الخطيب - السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش؟ -
وزير النقل يفاجئ مسؤولي محطة قطارات الأقصر بجولة تفقدية -
وزير المالية: هذه حقيقة تغيير شكل العملة ورفع الدعم عن المحروقات -
حسب الله: اختيار مجلس الدولة لمرشح واحد لا يُعد صداما مع البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج السرطان الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: لديك قدرة كبيرة على اقناع الآخرين بوجهة نظرك اليوم، وعليك أن تكون أكثر قوة وأن تعرف كيف تحمي مصلحتك في العمل

عاطفياً: تحتاج إلى الانعزال قليلاً والابتعاد عن الصخب، وخصوصاً أن حياتك العاطفية قد تعرف بعض التراجع

صحياً: أنت صاحب نخوة فلا تعدم أي طريقة لترفه عن نفسك وتبعد عنك هموم العمل

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى