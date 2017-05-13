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حظك اليوم برج الدلو السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو السبت 13/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: تتحمّس هذا اليوم أكثر من أي وقت مضى لإطلاق مشروع جديد وتبدو جاهزاً لحسم الأمور المهنية

عاطفياً: بوادر خلاف مع الشريك، لكن ذلك لا يتعدّى كونه سوء تفاهم على بعض النقاط التي تزيد نسبة غيرته

صحياً: حذار كل ما يعرض نفسيتك للقلق، فأنت لم تتعاف تماماً مما أصابك أخيرا

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

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