في حفل كلف 40 مليون دولار.. أمير سعودي يطلب يد حبيبته أمام الأهرامات

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قالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، إن أمير سعودى أقام حفلًا ضخمًا لطلب الزواج من حبيبته أمام الأهرامات في مصر، بتكلفة 40 مليون دولار أمريكي.

وأضافت هيئة الإذاعة البريطانية، في تقرير لها، أن أحد أمراء العائلة المالكة السعودية استأجر منطقة أمام الأهرامات، ونقل جوًا 300 من أفراد عائلته وأصدقائه ليشاهدوه وهو يطلب من حبيبته الزواج، أمام تلك الصروح الأثرية، على حد وصف الإذاعة.

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وأشارت الإذاعة البريطانية، إلى أن قيمة الإيجار لمنطقة الأهرامات بلغت بالإضافة إلى حفل خاص أُقيم فى ذلك الموقع، الذي أُغلق أمام السكان المحليين وغيرهم من الزوار، رقماً كبيرًا هو 40 مليون دولار أمريكى.

وأكدت الإذاعة، أن الأمير السعودى استعان بشركة عالمية لتنفيذ مثل هذه الفعاليات وتحمل اسم "كوينت إسينشيالى"، وتمتلك 60 فرعا حول العالم، ويعمل بها 2500 موظف، وتنظم الشركة كل شئ من ترتيب العطلات إلى تقديم استشارات للعملاء بشأن المدارس الخاصة، مرورا بمساعدتهم لشراء العقارات وتنظيم حفلات غنائية لنجوم الغناء، أو حتى الترتيب لخدمات نزهة الكلاب.