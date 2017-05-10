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بالفيديو والصور || المتهم الذي درب مغتالي النائب العام "كفيف" وشاهد ماذا فعلت هيئة المحكمة معه اليوم

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بالفيديو والصور || المتهم الذي درب مغتالي النائب العام "كفيف" وشاهد ماذا فعلت هيئة المحكمة معه اليوم بالفيديو والصور || المتهم الذي درب مغتالي النائب العام "كفيف" وشاهد ماذا فعلت هيئة المحكمة معه اليوم

في جلسة اليوم من محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، فجر محامي أحد المتهمين مفاجأة كبيرة، حيث أكد لهيئة المحكمة أن موكله الموجه له تهمة تدريب زملاؤه المتهمين بقتل النائب العام على ضرب النار والقنص كفيف، وهو ما أصاب جميع من في المحكمة بصدمة.

هذا وقد أمر رئيس هيئة المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام للتأكد من ذلك بنفسه، وأثبت ذلك بالفعل في محضر الجلسة بأن المتهم التي وجهت له النيابة تهمة تدريب زملاؤه كفيف، ثم أمر بإعادته مرة أخرى إلى قفص الإتهام وسط دهشة الجميع.

هذا وقد أجلت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد القضية اليوم لجلسة 13 مايو الجاري، وذلك للاستماع إلى بقية المرافعات.

 

 

المصدر : فايف

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