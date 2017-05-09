وزيرة الهجرة تكشف آخر مستجدات مقتل طالبة مصرية في ألمانيا

كتبت – سحر عزام:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن السفارة المصرية بألمانيا تواصلت مع وزارة الخارجية الألمانية لمتابعة التحقيقات الجارية في حادث وفاة الطالبة شادن محمد في شرق ألمانيا في حادث سير وتلفظ صديق سائق السيارة بألفاظ عنصرية.

وأضافت مكرم في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم الثلاثاء، أن الحادث وقع أثناء مرور شادن في منطقة لا يجوز عبور المشاة فيها وتم دهسها بالسيارة حيث كانت تسير بسرعة تتجاوز السرعة المقررة في هذه المنطقة وهي 30 كيلو متر في الساعة، لافتة إلى إن شهود العيان أكدوا تلفظ صديق سائق السيارة بألفاظ عنصرية بحق المهاجرين وعدم معرفتهم بقواعد المرور.

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لتقديم السفارة المصرية للخارجية الألمانية مذكرة للتحقيق لوجود شبهة جنائية وألفاظ عنصرية، لافتة لتولي المحامي الدولي طارق أبو بكر المرافعات في القضية على نفقته الخاصة بعد حصوله على توكيل من أسرة المجني عليها.​