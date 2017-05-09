أخبار عاجلة

ملاعب ONsport: الزمالك يختار أحمد مرتصى رئيسا لبعثة الفريق أمام الأهلي الليبي -
«فرحنا لفرحتكم».. نجوم الفن والإعلام يهنئون تيم حسن ووفاء الكيلاني -
السفيرة عزيزة - محمد مدحت " مستر إيجيبت " ... مواصفات ملك الجمال وكيف يتم إختياره -
ملاعب ONsport: الأهلي يسافر برج العرب غدا استعدادا للقاء زناكو -
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة -
ملاعب ONsport: البدري يلمح للرحيل عن الأهلي بنهاية يوليو -
بالصور.. إزالة 13 حالة تعدّ على أراض زراعية بدمنهور -
بالصور.. أساتذة وطلاب "السياحة والفنادق" يزورون مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر -
محافظ سوهاج يهدّد بسحب العربات الذكية من المخالفين -
بالصور- وزير الثقافة يعلن إعادة إصدار "مجلة السفور".. ويؤكد: مهدت لثورة 1919 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

1.2 مليار جنيه قرض من "بنك مصر" لتمويل مشروع "دمياط للأثاث"

Google+ Print
1.2 مليار جنيه قرض من "بنك مصر" لتمويل مشروع "دمياط للأثاث" 1.2 مليار جنيه قرض من "بنك مصر" لتمويل مشروع "دمياط للأثاث"

مصراوي Masrawy

الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه

دمياط - أ ش أ: 

أعلن محافظ دمياط، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، أن بنك وافق على قرض جديد لشركة مدينة دمياط للأثاث بنحو 1.2 مليار جنيه بفائدة 7% لتمويل إنشاءات المدينة، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين البنك ووزارة الصناعة.

وأشار المحافظ، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن شركة مدينة دمياط للأثاث بدأت منذ أيام في التفاوض مع البنك على تمويل القرض، حيث حسم البنك المركزي المفاوضات بالموافقة على طلب شركة دمياط للأثاث بالحصول على القرض من بنك مصر بفائدة ميسرة 7% لإنشاءات المدينة؛ بما يدعم زيادة الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المحافظ أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستنفذ المرحلة الأولى من المدينة، موضحًا أنه تم الانتهاء من إنشاء أول هنجرين أحدهما للورش الصغيرة على مساحة 2250 مترًا، ويضم 22 ورشة صغيرة، والهنجر الثاني مخصص للمركز التكنولوجي لتطوير صناعة الأثاث ويشتمل على موقع لتدريب الصناع وآخر لتنفيذ التصميمات الحديثة وعمل حاضنات تكنولوجية للتصميمات ومعمل كيميائي لاختبار جودة الخشب والمنتج النهائي.

وأوضح أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت في إنشاء 10 هناجر جديدة تضم ورشا صغيرة ومتوسطة، مؤكدًا أن العمل يجري على قدم وساق في مدينة دمياط للأثاث والتي تعتبر أحد المشروعات التنموية بالغة الأهمية، والتي ستسهم في تعميق صناعة الأثاث وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام المنتج الدمياطي وإيجاد فرص عمل جديدة.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة

السفيرة عزيزة - النجمة / هالة صدقي تقدم ملك جمال مصر محمد مدحت " مستر إيجيبت " بطريقة مختلفة

قلق إسرائيلي من منح «إسماعيل هنية» حرية الحركة عبر مصر

قلق إسرائيلي من منح «إسماعيل هنية» حرية الحركة عبر مصر

«تطوير المناطق العشوائية» يمثل مصر في مؤتمر «إدارة التكاليف المالية»

«تطوير المناطق العشوائية» يمثل مصر في مؤتمر «إدارة التكاليف المالية»

الأخبار - قمة مصرية كينية بين الرئيس السيسي وكينياتا لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإفريقية

الأخبار - قمة مصرية كينية بين الرئيس السيسي وكينياتا لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإفريقية