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القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بـ"أشمون" في المنوفية

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مصراوي Masrawy

القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بأشمون في المنوفية (1)القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بأشمون في المنوفية (1)

القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بأشمون في المنوفية (2)القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بأشمون في المنوفية (2)

القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بأشمون في المنوفية (3)القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بأشمون في المنوفية (3)

القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بأشمون في المنوفيةالقوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بأشمون في المنوفية

القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بأشمون في المنوفية (5)القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بأشمون في المنوفية (5)

القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بأشمون في المنوفية (6)القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بأشمون في المنوفية (6)

القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بأشمون في المنوفية (7)القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بأشمون في المنوفية (7)

القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بأشمون في المنوفية (8)القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بأشمون في المنوفية (8)

القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بأشمون في المنوفية (9)القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بأشمون في المنوفية (9)

القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بأشمون في المنوفية (10)القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بأشمون في المنوفية (10)

القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بأشمون في المنوفية (11)القوات المسلحة توزع 8 آلاف كرتونة مدعمة بأشمون في المنوفية (11)

المنوفية مروة فاضل:

قال المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة أشمون، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء: "إنه جرى توزيع 8000 كرتونة مواد غذائية مدعمة من جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة على أهالي المدينة و4 وحدات محلية تابعة للمركز والمدينة ".

وأكد "بيومي"، توزيع 4000 كرتونة على الوحدة المحلية بقورص، وسبك الأحد وساقية أبو شعرة، وجريس، مضيفًا أنه في الأسبوع القادم ستُوزع 4000 كرتونة على عدد آخر من القرى.

وأضاف، أنه تم التنسيق مع الشرطة والميكنة الزراعية والقوات المسلحة لتوزيع 4000 كرتونة على مواطني أشمون بسعر 25 جنيهًا للكرتونة بدلاً من 50

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