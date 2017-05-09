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تمهيدًا لزيارة السيسي.. وفد من الرئاسة يتفقد جامعة كفر الشيخ

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تمهيدًا لزيارة السيسي.. وفد من الرئاسة يتفقد جامعة كفر الشيخ تمهيدًا لزيارة السيسي.. وفد من الرئاسة يتفقد جامعة كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

وفد من الرئاسة يتفقد جامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تفقد وفد من رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، منشآت جامعة كفر الشيخ ومستشفاها الجديد، تمهيدًا للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح .

استقبل أعضاء الوفد الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، فيما رافقهم خلال الزيارة اللواء أركان حرب حمدي بدين رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية بالقوات المسلحة، ومحافظ الإقليم اللواء السيد نصر، والدكتورة لميس المعداوى وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة.

وتأكد الوفد خلال الزيارة من مدى جاهزية المنشآت الجديدة الملحقة بالجامعة والمقرر أن يفتتحها الرئيس أثناء زيارته، والتي تضم المستشفى الجامعي، والمسجد، وكليات طب الأسنان، والصيدلة، والثروة السمكية، والتمريض.

كما استعرض رئيس الجامعة مع رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية آخر المستجدات التي جرت خلال الفترة السابقة، وأهم الاستعدادات لاستقبال رئيس الجمهورية.​

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