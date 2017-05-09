وزير السياحة يزور الفاتيكان لإحياء مسار العائلة المقدسة

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أجرى يحيى راشد، وزير السياحة، زيارة قصيرة للفاتيكان اليوم الثلاثاء، التقى خلالها ليبيريو أندريتا، وزير السياحة الفاتيكاني، بحضور حاتم سيف النصر، سفير مصر في الفاتيكان، والمستشار السياحي في روما، وأعضاء سفارة مصر في الفاتيكان.

وصرح "سيف النصر"، في بيان، بأن زيارة الوزير تكتسب أهمية خاصة، حيث تأتي مباشرة بعد الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان، إلى مصر في 28 – 29 إبريل 2017؛ ومن ثم فهي تعد استثماراً للزخم الإيجابي الذي تمخض عن الزيارة، وتأتي في إطار مجهودات الحكومة المصرية في تنشيط السياحة بصفة عامة، والسياحة الدينية بصفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بإحياء مسار العائلة المقدسة؛ وهو الملف الذي يتيح مجالاً واسعاً للمشاركة والتعاون بين مصر والفاتيكان.

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من جانبه، أشاد السيد وزير السياحة خلال المقابلة بالعلاقات بين البلدين، داعيا لمزيد من التعاون بين البلدين في مجال السياحة، خاصة السياحة الدينية، واستعرض خطة إعادة إحياء زيارة مسار العائلة المقدسة في مصر، وترحيبها بأفواج السائحين لزيارتها، كما أكد ضرورة الاتفاق على خطة العمل المطلوب تفعيلها في ضوء فاعليات زيارة البابا فرانسيس لمصر.