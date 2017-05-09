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عبد العال: رفض «العلاوة» يصب في مصلحة الحكومة

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عبد العال: رفض «العلاوة» يصب في مصلحة الحكومة عبد العال: رفض «العلاوة» يصب في مصلحة الحكومة

التحرير

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أعلن النائب جلال عوارة، عضو مجلس النواب، رفضه الموافقة على علاوة الـ10% للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن ذلك القانون لا يحقق العدل للموظفين.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، خلال التصويت على قانون العلاوة. 

من جانبه، علق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على رفض النائب للقانون، قائلا: "رفض القانون يصب في مصلحة ".

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وبدأ مجلس النواب، منذ قليل، فى أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون العلاوة الخاصة، نداءً بالاسم، وذلك نظرًا لأنه من القوانين التى سيتم تنفيذها بأثر رجعى. 

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، على الإبقاء على  نص المادة الخامسة من قانون العلاوة، كما وردت من الحكومة، وكذلك إعادة المادة 6 من القانون التى حذفت لارتباطها بتلك المادة. 

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التحرير

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