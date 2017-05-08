اختفاء ''فتاة الإيدز'' بكفر الشيخ.. ضحية الاستغلال الجنسي التي تهدد بكارثة

شيماء مصطفى

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "مدار 24 ساعة ماضية، نبا ظهور فتاة مجهولة مصابة بمرض الإيدز، دون التعرف على شخصيتها، وكشفت عن ذلك طبيبة عيون، تعمل بمستشفى الرمد بمدينة كفر الشيخ، وسط تعتيم شديد من مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.

بداية القصة:

تفاصيل الواقعة ترويها طبيبة عيون تعمل بمستشفى الرمد بمدينة كفر الشيخ، تدعى نسرين إبراهيم الظن، وذلك عبر تدوينة على الصفحة الشخصية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدتها خلال مداخلة هاتفية فى برنامج صباح دريم المذاع عبر فضائية دريم.

وذكرت أن فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، يظهر عليها حالة من الإعياء، ويبدو عليها أنها حامل، وكانت تعاني من وجود خراج فى عينيها، وبعد مناقشات بينهما، حول شكواها من حالة الإعياء التي تعانيها، طلبت منها إجراء تحليل لثبوت وجود حمل من عدمه، تمهيدًا لتناول العلاج، إلا أن الفتاة أخبرتها بعدم امتلاكها نقودًا لمرورها بضائقة مالية، ودخلت في نوبة من البكاء.

حقيقة الفتاة واستغلالها:

وتوضح الطبيبة -عبر تدوينتها- أنها لم تجد سبيلا سوى أن تهدئ من روع تلك الفتاة، وانفردت بها في جلسة خاصة؛ وروت الفتاة للطبيبة حالتها، فكشفت لها أنها تعاني من مرض في القلب يضطرها للراحة بين الحين والآخر، وهذا ما لم يرتضى به أصحاب العمل؛ فيكون مصيرها الطرد من العمل.

كما ذكرت الفتاة للطبيبة، أن البعض بدأ يستغل حاجتها للمال، بإجبارها على ارتكاب وقائع جنسية محرمة، مقابل 20 جنيهًا في المرة الواحدة، وأحيانًا يجلب لها البعض من راغبي المتعة الحرام، أطعمة، وأحيانًا أخرى يرتكبون ذلك مقابل جلب لحوم ودجاج.

اختفائها المفاجئ:

وأضافت الطبيبة في تدوينتها أن الفتاة عادت لها مرة أخرى، وبيدها نتيجة التحاليل التي طلبتها منها، وأجرتها في معمل تحاليل خاص بعيدًا عن الجهات الحكومية المخصصة لذلك، وتبين من نتيجة التحاليل إنها حامل، وتحمل مرض HIV positive المعروف بمرض الإيدز.

وتابعت أنها بعد إخطار تلك الفتاة بحقيقة حملها ومرضها، دخلت في نوبة بكاء شديد، وانصرفت من أمامها مسرعة، وتشير إلى عدم علمها ببياناتها أو اسمها الحقيقي، ولكن كل ما توصلت إليه أنها تقيم في حي القنطرة، محذرة من كارثة لأن -وفقا للطبيبة- الخطورة الحقيقية تقع على من مارس معها المتعة الحرام، لأن مرض الإيدز ينتقل بسرعة شديدة عن طريق الاتصال الجنسي.

الأمن والصحة ينفيان:

حاول "مصراوي" التواصل مع مسؤولي الصحة والأمن، عقب إعلان اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح دريم، المذاع على فضائية دريم، أن هناك جهودًا أمنية مكثفة لضبط الفتاة، بهدف علاجها، ومحاولة للبدء في حصر المتصلين بها.

ومن خلال التواصل مع الجهتين مديرية الشئون الصحية، ومديرية الأمن، نفى مسؤوليها وجود أي إخطارات أو بلاغات بشأن ذلك، فيما أوضح محافظ كفر الشيخ لـ"مصراوي" أنه جارى بحث الموضوع للوقوف على حقيقته.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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